Budh Gochar 2022: ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯಿರಿ

Astrology

oi-Sunitha B

ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ 17 ಜುಲೈ 2022ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿವೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬುಧ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದರ್ಥ. ಬುಧವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧವನ್ನು ಸಂವಹನದ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬುಧವು ವಾಣಿಜ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಬಲದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧವು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣವು ಜುಲೈ 17, 2022 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12.01 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 03:38 ಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಈ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪ್ರಭಾವವು ಸ್ಥಳೀಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

English summary

Budh Rashi Parivartan 2022 In Kataka Rashi; Mercury Transit in Cancer Effects on Zodiac Signs in Kannada. The Mercury Transit in Cancer will take place on 17 july 2022. Learn about remedies to perform in Kannada. ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತನ 2022;