Budh Gochar 2022: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ..? ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ?

Astrology

oi-Sunitha B

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ 8 ಏಪ್ರಿಲ್ 2022ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಬದಲಾದಂತೆ ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿವೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬುಧ ಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ಬುಧ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂಧರ್ಥ. ಬುಧವು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧವನ್ನು ಸಂವಹನದ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬುಧವು ವಾಣಿಜ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಖಾತೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಬಲದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ತುಂಬಾ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ

ಬುಧವು ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ. ಬುಧ ಆಳುವ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳೆಂದರೆ ತೋಳುಗಳು, ಕಿವಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲ. ಬುಧವು ಬಹಳ ತಾರ್ಕಿಕ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬುಧ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಕೆಲ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಗ್ರಹವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬುಧನು ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದರೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೊರತೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ, ದುಃಖ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇರಬಹುದು. ಮಾತು, ಜಗಳ, ವಾದಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ತರಬಹುದು. ಬುಧವು ಯಾವುದೇ ದೋಷಪೂರಿತ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭೇದಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕೊರತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಸ್ತಮಾ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಭಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಕ್ರಮಣ: ಸಮಯ

ಬುಧ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2022 ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:50 ಕ್ಕೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 25, 2022 ರವರೆಗೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಂತರ ಅದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

English summary

Budh Rashi Parivartan April 2022 in Mesha Rashi; Mercury Transit in Aries Impact on Zodiac Signs in kannada : The Mercury Transit in Aries will take place on 08 april 2022. Learn about remedies to perform in Kannada.