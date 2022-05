ಜೂನ್ 3 ಕ್ಕೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಭಾವ...?

Astrology

3 ಜೂನ್ 2022 ರಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧದ ನೇರ ಸಂಚಾರವಾಗಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗತಿಗಳು ಬದಲಾದಂತೆಲ್ಲಾ ದ್ವಾದಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಬುಧದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬುದ್ಧಿ, ಮಾತು, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಗಣಿತ, ಸಂವಹನ, ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುವವರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬುಧಗ್ರಹದ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ನೈಜ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಸಮಯ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ನೇರ ಸಂಚಾರ ಜೂನ್ 3, 2022 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:07 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬುಧನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಜನರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಂತಹವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧದ ಈ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

