Makar Sankranti 2022: ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಈ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

Astrology

oi-Mayuri N

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳು ಮೂಡತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ 2022 ರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯವು 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಡಬಹುದು.

Makar Sankranti 2022: ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಲಿವೆ

2022 ರಲ್ಲಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶನಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಜನವರಿ 5 ರಂದು ಬುಧ ಕೂಡ ಈ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಸೂರ್ಯನೂ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

English summary

Makar Sankranti 2022 : Trigrahi Yoga will be formed Capricorn zodiac of Saturn in the year 2022, it may increase difficult for these zodiac signs. Know more.