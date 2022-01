ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ 2022: 29 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗ, ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ತಿಳಿಯಿರಿ

Astrology

oi-Sunitha B

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನು ಶನಿಯ (ಮಕರ ಅಥವಾ ಮಕರ) ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಶನಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಅದು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಶನಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಗ 29 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜನವರಿ 14 ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ 1993 ರಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಯೋಗವಾಗಿತ್ತು.

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ವಿಷಯ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವೂ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಎರಡು ಕಠಿಣ ಶತ್ರುಗಳು. ಸೂರ್ಯ ತಂದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗದರೆ ಮತ್ತು ಶನಿ ಅವನ ಮಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯನು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಹ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶನಿಯು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಸಂಯೋಗವು ವಿವಿಧ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

English summary

Makar Sankranti 2022: The conjunction of Sun and Saturn is now taking place on January 14 after a gap of 29 years. Know the impact on 12 zodiac signs in kannada.