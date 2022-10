Chandra Grahan 2022 Horoscope: ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ? ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಶುಭ?

Astrology

ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ನವೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8 ರಂದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹಣವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ರಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಹಣಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು 8 ನವೆಂಬರ್ 2022 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

