2023 Karkataka Rashi Bhavishya : 2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ?

Astrology

oi-Mallika P

2022ರ ವರ್ಷವನ್ನು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಮುಗಿಸಿರುವ ಜನರು 2023ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಸ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಜನರು 2023ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಹ-ಗತಿಗಳ ಚಲನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭಗಳು ಸಂಭವಿಸಹುದು.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ, ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ, ವೈಯಕ್ತಿಕ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮದುವೆ, ಆಸ್ತಿ, ಜಾತಕ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ..? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಜುಲೈ 21, ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ- ಈ ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಹಗಲು ಇರುವ ದಿನ

English summary

Karkataka Rashi Varshika Bhavishya 2023 : Here in this article we are sharing Karkataka yearly horoscope 2023 predictions related to education, finance, health, life, love, marriage, career and more in Kannada. Read on.