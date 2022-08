ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆಯಾ ಕಂಟಕ?: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು?

Astrology

oi-Naveenkumar N

ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವ ವಂಜೆಲಿಯಾ ಪಾಂಡೆವಾ ಗುಶ್ಟೆರೋವಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬಾಬಾವಂಗಾ ಮೃತಪಟ್ಟು 26 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೂ ಆಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 9/11 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಜನರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಆಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 2022 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮಿಡತೆಗಳ ಹಿಂಡು ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಕ್ಷಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

According to Baba Venga prediction, India is going to witness a famine-like situation in 2022. The mystic suggested that swarms of locusts would attack crops and agricultural areas, resulting an immense famine in India. Baba Vanga's prediction about India has increased the concern of the people.