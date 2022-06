ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಆತಂಕ

Agriculture

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್27: ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗೋಧಿ ಬೆಲೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರವಾದ ಅಕ್ಕಿ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ದರ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನೆರೆಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಆಮದು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 62.5 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 25 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಳೆ ಕೊರತೆ; ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕೃಷಿಗೆ ಎರಡು ವಾರ ನಿರ್ಣಾಯಕ

"ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಸ್ಮತಿಯೇತರ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟನ್‌ಗೆ 350 ಡಾಲರ್ ನಿಂದ 360 ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತುದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Amid rising inflation and increasing wheat prices Prices of rice have already gone up by 10 per cent In the last five days in both the domestic and international markets and are still rising.