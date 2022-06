ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ : ಶೇಕಡಾ 22ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತನೆ

Agriculture

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 19: 2022ರ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೆಡೆ ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.22ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.

ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೂ 2022ರ ಜೂನ್ 12 ರವರೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಶೇಕಡಾ 41 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 69 ರಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕೃಷಿ-ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರದ ಯೋಜನೆಯ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕ ಸಂತೋಷ್ ಕೆ. ಆರ್. ಬಾಲ ಹೇಳಿದರು.

ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುಪಾಲು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ನೀರಾವರಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಖಾರಿಫ್ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪ್ರಕಾರ ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆಯು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಟಾಣಿ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬಿತ್ತನೆಯು ಶೇಕಡಾ 40-45 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

