58 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಒಳಗೊಂಡ ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ 2.0

ನವದೆಹಲಿ,ಆಗಸ್ಟ್‌ 5: ಇದುವರೆಗೆ 58 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜನರಲ್ ವಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯು ನಾಶವಾಗುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅದು ಅವರ ಮೌಲ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ 2.0 ಅನ್ನು 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ರಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹಾಳಾಗುವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.

ವಾಯು ಸಾರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎಎಐ) ಭಾರತೀಯ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಟಿಎನ್‌ಎಲ್‌ಸಿ) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಶುಲ್ಕಗಳು (RNFC) ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಪಿ2ಸಿ (ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್-ಟು-ಕಾರ್ಗೋ) ವಿಮಾನಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 25 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಈಶಾನ್ಯ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ 2.0ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಐದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 58 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಮ್ಮುಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೃಷಿ-ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

