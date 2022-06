ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಕೃಷಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು "ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಾರಿ

Agriculture

oi-Shankrappa Parangi

ಲಕ್ನೋ, ಜೂನ್ 26; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ತರ ಯೋಜನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ 'ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕಿಸಾನ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ' ಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಭಾನುವಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕೃಷಿಕರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಒಟ್ಟು 603 ಕೋಟಿ ರು. ಬೃಹತ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೆಕ್ಟೆರ್ ಬಂಜರು ಪ್ರದೇಶ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇ ಆಗಿದೆ.

ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ನಗರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ 74 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಈ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಯ್ಡಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೊರತೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಯುಪಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

English summary

Uttar Pradesh Government has launched Pandit Deendayal Upadhyaya Kisan Samriddhi Project on Sunday. This Project will be implementation with cost of 603 crore in across state, for Increase of Farmers Income