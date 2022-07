ಕರ್ನಾಟಕದ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಎರೆಹುಳು ಸಂತತಿ

Agriculture

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು,ಜು.14: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಯೀ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಕೆಎಸ್‌ವೈ) ಮತ್ತು ಪರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್ (ಪಿಡಿಎಂಸಿ) ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೆಇಎ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವು 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 72% ರೈತರು ಎರೆಹುಳುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎರೆಹುಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು 2015 ಮತ್ತು 2020 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು 90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ (IIHR)ನ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸುಧಾರಿತ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾಂಧ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಧಾರಣಶಕ್ತಿ, ನೀರಿನ ಧಾರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಐಐಎಚ್‌ಆರ್‌ನ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು, ಎರೆಹುಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಲೂ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೃದುತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಇದು ಬೇರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುಧಾರಿತ ನೀರಾವರಿ ಮೈಕ್ರೋ, ಹನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಣ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಮಣ್ಣು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಎರೆಹುಳುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರವು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಒಟ್ಟು 8.1 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು 18% ರಷ್ಟಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 69.3% ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 2016 ಮತ್ತು 2019ರ ನಡುವೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 44.2% ಮತ್ತು 82.1% ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

In Karnataka, the number of earthworms in agricultural soils has increased in the last five years, which has led to a significant increase in soil fertility.