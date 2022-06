ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಳ: ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ

Agriculture

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 21: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ದುಬಾರಿ ಗೋಧಿ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಸುವಷ್ಟಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗೋಧಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಬದಲಾದರೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ದಾಸ್ತಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೈತರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆ, ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ; ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಭಾವ?

ಒಂದು ಆಹಾರ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ನಾವು ಆಹಾರ ಬೆಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತಷ್ಟುಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಪಾಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಗೋಧಿ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

