ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಗಣಿಸದಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Agriculture

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 28: ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಸಾಲಮನ್ನಾವಾಗಲಿ, ಸಾಲ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾಯಿಸಿಲ್ಲ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್(ಆರ್.ಬಿ. ಐ) ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪರಿಗಣಿಸದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

''ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದಿಂದ, ಸುಸ್ತಿದಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾದ ರೈತರು ಬದುಕಲು ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ,'' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

ನಮ್ಮ ಕಾಲಾವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಬರಲಿ: ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್

ಹೊಸ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

Farmers association protest against RBI for not granting loan for farmers against CIBIL score in Bengaluru @XpressBengaluru @KannadaPrabha @Cloudnirad @BSBommai @ramupatil_TNIE pic.twitter.com/57oiW2BomX

English summary

Farmers association on June 28 protested Infront of RBI office in Bengaluru, against Union Government and urged the RBI to change lending policy and not demand CIBIL score for availing agriculture loan.