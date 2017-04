ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ: ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ!

ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಮಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾವು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ಸುದ್ದಿಯಾದರೆ, ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೂ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ. ಆದರೂ ಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

King of fruits, mango has come to Mysuru market already. People of palace city are eager to by sweet mangos. But chemicles use to ripe the fruits are very dangerous to health. People should aware this before they buy the fruits.