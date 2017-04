ಐಐಎಸ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕಾಲೇಜಿದು

ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಉನ್ನತ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 44 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Story first published: Thursday, April 6, 2017, 16:50 [IST]

Mangaluru City's St Aloysius College (Autonomous) would be familiar with everyone. Now, the entire Mangaluru has something to be proud of for the institution has been ranked second best in the whole of Karnataka and 44th best in India.