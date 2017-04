ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹುಲಿ ಬೇಟೆ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ವರದಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಬೇಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

While wildlife enthusiasts were ecstatic over rise in tiger population across the country in 2016, there is a lot of reason to worry this year. Just four months into 2017, Karnataka alone has lost 12 tigers already. A report from the ministry of forests and environment paints a grim picture of how poachers and natural causes are killing India's tigers. While the statistics are for 2014-2016, the unofficial numbers for 2017 are already worrying.