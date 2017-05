ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೇ 12ಕ್ಕೆ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಲು ತಯಾರಾಗಿ..

ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಮೇ 12ರಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡದ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Wednesday, May 10, 2017, 13:32 [IST]

Karnataka Secondary Education Examination Board will announce SSLC 2017 results on May 12th