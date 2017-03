ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ LIVE : ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿ-ಕಾಂ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ ಮೇಲಾಗುವುದೋ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮೇಲಾಗುವುದೋ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 6:52 [IST]

English summary

Get live results of Uttar Pradesh assembly election 2017. Read latest party-wise election results in UP with fastest updates. Read how many seats BJP, SP, Congress and BSP won in UP elections.