ಎಬಿಪಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಸೂಕ್ತ ಸಿಎಂ

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಭರಾಟೆ ಅರಂಭವಾಗಿದೆ. ಟಿಮ್ಸ್ ನೌ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.

English summary

Uttar Pradesh assembly election 2017 : SP-Congress likely to form govrnent. according to the latest round of the opinion poll conducted in the state by ABP News-Lokniti-CSDS.