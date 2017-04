ಅಡ್ವಾಣಿ ಕನಸಿನ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿತಾ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ?

ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಣಿ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ತು ಎಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಣಿ ಹೆಸರು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Mosque that made his career became the Mosque that ended his career too. On Wednesday, the Supreme Court restored the charges against L K Advani in the Babri Masjid case. This effectively would mean his name would figure much lower in the Presidential race.