ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಗಡಿಭಾಗದ ತೇಜ್ ಪುರ್ ಬಳಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಸುಖೋಯ್ 30 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ.

English summary

The Indian air force's Sukhoi-30 with two pilots onboard has lost contact with radar. The fighter jet went missing soon after getting airborne from Tezpur. initial reports suggested that radio and radar contact was lost 60 kilometres north of Tezpur