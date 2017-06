ಹಿಂಸೆಗೆ ತಿರುಗಿದ ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋರಾಟ, ದಾರ್ಜಲಿಂಗ್ ಉದ್ವಿಗ್ನ

ದಾರ್ಜಲಿಂಗ್, ಜೂನ್ 15: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೂರ್ಖಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ಗುರುವಾರ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಗೂರ್ಖಾ ಜನಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ ಪಕ್ಷ (ಜಿಜೆಎಂ) ಮುಖಂಡ ಬಿಮಲ್‌ ಗುರುಂಗ್‌ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ದಾರ್ಜಲಿಂಗ್ ಎಸ್ಪಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪಡೆ ಬಿಮಲ್ ಗುರುಂಗ್ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಗುರುಂಗ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು.

ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗು, ಮಚ್ಚು, ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಜತೆಗೆ ನಾಡ ಬಂದೂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ಕೂಡಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬೀಗ ಜಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರು ಜಿಜೆಎಂ ನಾಯಕ ಕರುಣಾ ಗುರುಂಗ್ ರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Got info they (GJM) gathering arms to attack police, that's why tried to conduct raid at several places: Akhilesh Chaturvedi, #Darjeeling SP pic.twitter.com/dQ08Hmx7Kw