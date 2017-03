Live: ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭ; ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ

ನವದೆಹಲಿ, ಮಾರ್ಚ್ 11: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನೇ ಜೀವಾಳವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಂದು 40 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮತ ಎಣಿಕೆಯ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

40 ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿರುವ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 2012ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 21, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 9, ಎಂಜಿಪಿ (ಮಹರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಗೋಮಂತಕ್ ಪಾರ್ಟಿ) 3 ಗೋವಾ ವಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿ 2 ಹಾಗೂ ಇತರರು 5 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

8.19: ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಻ಅಂಚೆ ಮತಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

8.00: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಗೋವಾದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.

#FLASH Assembly polls: Counting of votes in the 5 states-Manipur, Punjab, UP, Uttarakhand & Goa, begins. pic.twitter.com/VUhl4ZN6h1