ಸಿಬಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಲೋಕ್ ವರ್ಮ ನೇಮಕ

ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಅಲೋಕ್ ವರ್ಮ ಅವರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#JustNow : PM approves appointment of Alok Verma as CBI Chief for 2 years.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 20:14 [IST]

Delhi Police Commissioner Alok Verma appointed as new CBI Chief. PM MOdi today(January 19) approved appointment of Alok Verma as CBI Chief for 2 years.