ಅಲ್ವಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಸಂತಾಪ

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ ನ ಹಾಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮಹಂತ್ ಚಂದನಾಥ್ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 61 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಮಹಂತ್ ಚಂದನಾಥ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಸದರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, "ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಮಹಾಂತ್ ಚಂದನಾಥ್ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪಗಳು," ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Saddened by the demise of LS MP from Alwar, Mahant Chand Nath ji. He will be remembered for his rich social work. My deepest condolences: PM