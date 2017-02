ಇನ್ನು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ!

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಿದು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

You may soon be able to get a permanent account number in minutes. As part of its drive to make life easy for taxpayers, the Central Board of Direct Taxes is working on issuing PAN on a real-time basis using Aadhaar's e-KYC facility.