ಉಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಎದುರಿನ ಸಂತೋಷ್ ಸಾಗರ್ ಚಾಟ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ?

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನ ಎದುರಿಗೆ ನೆಲ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಸಾಗರ್ ಎಂಬ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಲೇಟ್ ಮಸಾಲ, ಮಿಕ್ಸ್ ಕುರ್ಮಾ, ಗಡ್ ಬಡ್, ಮಸಾಲ ಫಾಂಟ...ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಖಾದ್ಯ-ಪಾನೀಯ ಬಲೇ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 15:24 [IST]

English summary

Yummy cutlets and other chats available at Santhosh sagar, it is just opposite to Uma theatre in Chamarajapet. Just taste once, surely you will go there again and again.