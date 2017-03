ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಹೃದಯಾಘಾತ: ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪದ್ಮಾ ಕುಮುಟ ನಿಧನ

ಚೋಮನ ದುಡಿ, ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ನಟಿ. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.

Monday, March 6, 2017, 22:05 [IST]

Senior actress of Kannada film industry, Padma Kumuta, died due to heart attack in Bengaluru on March 6th, 2017. She was in industry since over 30 years and was acclaimed theater artist too.