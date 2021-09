ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಪಿಎನ್‌ ಸೇವೆ ನಿಷೇಧ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಕಾರಣವೇನು?

Comprehensive Story

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 02: ಭಾರತದ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ (ವಿಪಿಎನ್) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಪಿಎನ್‌ಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಅನಾಮಧೇಯ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಭಾರತವು ಸಮನ್ವಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವರ್ಚುವಲ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ವಿಪಿಎನ್‌, ಡೇಟಾ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬಳಕೆದಾರರ ಐಪಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಫೈ ಬಳಸುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಐಡಿಯನ್ನು ಇದು ಮರೆ ಮಾಚುತ್ತದೆ.

ವಿಪಿಎನ್ ಸೇವೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್-ಪ್ರೇರಿತ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಪಿಎನ್‌ಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಪಿಎನ್‌ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಾಧನವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ.

