ಯುಪಿ: ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ

ಲಕ್ನೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 07: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿಯು 14 ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ಮತದಾನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ), ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ (ಎಸ್‌ಪಿ), ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎಸ್‌ಪಿ), ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎಎಪಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ 403 ಸ್ಥಾನಗಳ ಕಣದಲ್ಲಿವೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಣ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಓಲೈಸಿ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಜಾತಿ-ಕೇಂದ್ರಿತ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಿಜೆಪಿ, ಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಾವಿರ ಮತಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಹಾಳು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.

2017 ರ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಎಂಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 1000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

The Bharatiya Janata Party (BJP), the Samajwadi Party (SP), the Bahujan Samaj Party (BSP), the Congress, AAP and a host of smaller parties are in the fray for the 403 seats in the politically most significant state. The term of the current assembly in Uttar Pradesh expires on 14 March 2022.