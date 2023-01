IRCTC Goa tour package; ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿ

Travel

ರಜಾ ದಿನಗಳು ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸದಾ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಗೋವಾ. ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗೋವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯಲು ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನರು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಸತಿ, ಆಹಾರ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಗೋವಾ ಪ್ರವಾಸದ ಅನುಭವವನ್ನು ಜನರು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರ, ದಿನಗಳು ಮುಂತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ....

