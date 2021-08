7 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳಕನ್ನೇ ನೋಡದ ಮೂವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಉಡುಪಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ

Udupi

ಉಡುಪಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 28: ಆ ಮನೆಯ ಮೂರು ಮಂದಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೋಡದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ, ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ, ಕಗ್ಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಆ ಮೂವರು ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಮನೆಯ ಮಗ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು, ದಿನದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಅಕ್ಷರಶಃ ವ್ಯಾಘ್ರನಾಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಗನ ಜೊತೆಗೇನೇ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಅಂಧ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಗನ ಉಗ್ರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಊರಿನವರೂ ಅಂಜಿ ಆ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಮುಖ ಹಾಕಿಯೂ ಮಲಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಆ ಮನೆಯವರು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೊಬ್ಬರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂತೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಸತತ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕತ್ತಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ಮೂವರನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ವಿಶು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

English summary

In Chantur village in Brahmavar taluk of Udupi district, three people who were held under house arrest for 7 years were rescued by a social worker.