ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ:ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Udupi

lekhaka-Kishan Kumar

ಉಡುಪಿ, ಜನವರಿ 12: ಮಾಂಸವನ್ನು ನೇತು ಹಾಕುವ ವಿಚಾರ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಪೇಜಾವರ ಮಠಾಧೀಶ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಯ ವೈಭವೀಕರಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಮಾಡುವವರು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ವಧೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದರು.

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೊರಗಡೆ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಮಾಂಸ ನೇತು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂಸೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ ಭಾವನೆ ಬಾರದೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಫಿ, ಟೀ ಕುಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಆಹಾರ ನೀಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ವಿಗ್ನ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಕೇವಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಆಗದಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಉದ್ವಿಗ್ನ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದು ತಾಮಸ ಆಹಾರ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Avoid the hanging of meat for public display by roadside shops as it would negatively impact the minds of children said Pejawar Math Sri Vishwaprasanna Theertha Swamiji.