ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ: ನಟಿ ಭಾವನಾ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸಿಪಿಐ!

Thiruvananthapuram

oi-Punith BU

ಕೇರಳ, ಮೇ 25: 2017ರ ಕೇರಳದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಭಾವನಾ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಹನಿ ಎಂ. ವರ್ಗೀಸ್ ದುರ್ನಡತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಸಿಪಿಐ (ಎಂ)ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಆಕೆಯ ಆರೋಪದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಮಯ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೊಡಿಯೇರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತೃಕ್ಕಾಕರ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

"ಈ ಸರ್ಕಾರವು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ಬದುಕುಳಿದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಅದರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ದೂರುಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿ "ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Kerala sexual assault case actor Bhavana in her petition said that she suspects that Dileep had used his friends in the ruling Left Democratic Front (LDF) to ensure that the investigation in the actor assault case is not completed.