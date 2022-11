ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!

Sports

oi-Punith BU

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ನವೆಂಬರ್‌ 21: ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಜ್ವರದ ಕಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಯೆಂದರೆ ಕೇರಳದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮನೆಯೊಂದನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಕ್ಕಮಗಲ್‌ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನೇ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 17 ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ತಗಲುವ 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೋಲು, ಬೇಡದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕತಾರ್

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನಾದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಹಾಗೂ ಪೋರ್ಚುಗಲ್‌ ದೇಶದ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಸಿಂಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The ongoing FIFA World Cup in Qatar has enthralled football lovers across the world and the fever is so high that Kerala football fans have even bought a house to watch the match.