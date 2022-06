Sports

oi-Rajesha MB

ಮುಂಬೈ, ಜೂನ್ 14: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ 2023-2037ರ ವರೆಗಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಇ- ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 48,390 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿತ್ತು. 'ಎ' ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕು, 'ಬಿ' ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಡಿಜಿಟಲ್, 'ಸಿ' ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ 18 ಆಯ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 'ಡಿ' ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ಗಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿಯಾಯ್ತು IPL... NFL ಒಂದೇ ಬಾಕಿ

'ಎ' ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ 23, 575 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ವಯಾಕಾಮ್‌ 18 20,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿತು. 'ಸಿ' ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ 3258 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. 'ಡಿ' ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಅನ್ನು ಟೈಮ್ಸ್‌ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಮತ್ತು ವಯಾಕಾಮ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಯಾಕಾಮ್‌ ಮೂರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು 23,758 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ.

Since its inception, the IPL has been synonymous with growth & today is a red-letter day for India Cricket, with Brand IPL

touching a new high with e-auction resulting in INR 48,390 cr value. IPL is now the 2nd most valued sporting league in the world in terms of per

match value!