RSWS ಸೀಸನ್ 2: ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕ

ಮುಂಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1: ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಶ್ವ ಸರಣಿ(RSWS) ಎರಡನೇ ಸರಣಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರ ತನಕ ಈ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಾನ್ಪುರ್, ರಾಯ್ ಪುರ್, ಇಂದೋರ್ ಹಾಗೂ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಯ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ

RSWS ಎರಡನೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದಿಗ್ಗಜರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು 22 ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿದೆ.

"ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಶ್ವ ಸರಣಿಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಭವಿಸಲು ನಾವು ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ, ಈ ಸರಣಿಯು ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ (RSWS) ಅನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 27ನೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, US-ಆಧಾರಿತ 27th ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಲೀಗ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಕ್ಕುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಪರ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ (PMG) ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

RSWS 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕಲರ್ಸ್ ಸಿನಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕಲರ್ಸ್ ವಾಹಿನಿ ಒಟಿಟಿ ವೂಟ್ ಹಾಗೂ ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ 18 ಖೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡಾ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.

