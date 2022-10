ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಛಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ

Sports

oi-Vijayasarathi SN

ಕಠ್ಮಂಡು, ಅ. 6: ರೇಪ್ ಅರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೇಪಾಳದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಛಾನೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಲಾಮಿಛಾನೆಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಾರೆಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನೇಪಾಳದ ಹೊರಗಿದ್ದು ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂದೀಪ್ ಇಂದು ಗುರುವಾರ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು.

ಲಾಮಿಛಾನೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಠ್ಮಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರ ದಿನೇಶ್ ರಾಜ್ ಮೈನಾಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಲಾಮಿಛಾನೆ ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲ, ಅಮಾಯಕ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

"ತನಿಖೆಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ನೇಪಾಳದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಆದ ಅವರು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

