ವಿಂಬಲ್ಡನ್ 2022: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ನಡಾಲ್ ನಿರ್ಗಮನ

ಲಂಡನ್, ಜುಲೈ 8: ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿ, ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ಆಟ ಮುಂದುವರೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.ಆದರೆ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ನಿಕ್ ಕರ್ಗಿಯೋಜ್ ಗೆ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಡಾಲ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು ತೀರಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಟನಿಸ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಅದು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುವ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಹೌದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದೇ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ'' ಎಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡುವೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.

ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ, ಆವೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ3ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ 23ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದರು. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಬೊಟಿಕ್ ಜಾಂಡ್ ಶುಪ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಎಂಟರ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು.



ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಅಮೆರಿಕದ ಟೇಲರ್ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ಜುಲೈ 6ರಂದು ಎದುರಿಸಿದ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ 24 ವರ್ಷದ ಟೇಲರ್ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ರನ್ನು 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6(10-4) ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

4 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೇಲರ್ ಫ್ರಿಟ್ಜ್ ವಿರುದ್ಧ 5 ಸೆಟ್‌ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಗೆದ್ದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯದ ಆಟಗಾರ ಮೇವರಿಕ್ ನಿಕ್ ಕರ್ಗಿಯೋಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

