ನೆರೆಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆ, 2021ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೀಜ್ ರಾಜಾ ಅವರು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಗಂಗೂಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂವರು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಜಾ ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ವಿಸ್ತರಿತ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪಿಸಿಬಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐಸಿಸಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಐಸಿಸಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರ್ಥ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಸವಾಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಐಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೀಜ್ ರಾಜಾ ಅವರು ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಳಗೊಂಡ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಆದರೆ ಐಸಿಸಿ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.

PCB chairman Raja revealed that he was also invited by Sourav Ganguly to the Indian Premier League on two separate occasions; because of the situation, he had to look at the fallout of accepting the invitations.