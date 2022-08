Sports

oi-Naveenkumar N

ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಟರ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್ ಸೋಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಲೊವ್ಲಿನಾ, 2024 ರ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗೇಮ್ಸ್ ರೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಲೈಟ್ ಮಿಡಲ್‌ವೇಟ್ (66 ಕೆಜಿ-70 ಕೆಜಿ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಫರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಬೊರ್ಗೊಹೈನ್

"ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್‌ ಗೇಮ್‌ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ರೀತಿ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲೊವ್ಲಿನಾ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ." ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Commonwealth Games have a big stature no doubt about that. But my target is Paris and to get myself prepared is the main objective. Boxer Lovlina Borgohain Said After Shock Quarter-final Exit.