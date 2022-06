ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕತೆ ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ, ಸಾಧನೆ

Sports

ಮುಂಬೈ ಜೂನ್ 10: ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ದಂತಕತೆ. ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌, ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್, ಸನತ್ ಜಯ ಸೂರ್ಯ ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಂತೆ 2 ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಾಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 8ರಂದು, ತಮ್ಮ 23 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರುವ ಮಿಥಾಲಿ ತಮ್ಮ 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇತ್ತ ಮುಂಬರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ತಂಡದ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇತ್ತ, ಮಿಥಾಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಟ್ವಿಟರ್‌ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು " ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವೆಂಟ್‌ ಕೂಡ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿಕರ, ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲ ಪಯಣಗಳಂತೆ ನನ್ನ ಈ ಪಯಣವೂ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಮಿಥಾಲಿ ರಾಜ್, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ದಂತಕತೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇಂದು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಅಮೋಘಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಈ ಎರಡು ದಶಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೆಳೆಯಲು ಮಿಥಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3, 1982ರಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್‌ಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ದೊರೈ ರಾಜ್ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಮಿಥಾಲಿ, ಕೇವಲ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು.

