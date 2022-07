ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಲಂಕನ್ನರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಧನ್ಯವಾದ

Sports

oi-Naveenkumar N

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಜನರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಡುವೆಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತು, ಈ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತು, ನಂತರ ಐದು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು 3-2 ರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅವರು ಸರಣಿಯನ್ನು 1-1 ರಿಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಧ್ವಜದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಂದ ವಾರ್ನರ್; "ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಜೆಗಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಕಾತರನಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡೀ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದ್ದರೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜನತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಟವನ್ನು ಮರೆತು ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡು ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರಂಜಿಸಿತು.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಔಷಧ ಮತ್ತು ಇಂಧನದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

As the series drew to a end, Australian opener David Warner shared a picture of the Sri Lankan flag on Instagram. He wrote an emotional and heartfelt note thanking Sri Lanka for hosting the Australians for a month.