ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022 ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ಜರ್ಸಿ ಟೀಸರ್ ಹೇಗಿದೆ?

oi-Mahesh Malnad

ಮುಂಬೈ, ಸೆ.14: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022 ಆಡಲಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಇದೇ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಕಿಟ್ ಪಾಲುದಾರ MPL ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಿರು ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೋಹಿತ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಸ ಜರ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನೀವು ಹುಡುಗರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸದೆ ಆಟವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ! ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ BCCI ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ," ಎಂದು MPL ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಸೂಟ್ ಅಪ್ಪರ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಜೆರ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.

ಹೊಸ ಕಿಟ್‌ನ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಧರಿಸಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಸೂಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸುಳಿವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಥ್ರಿಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.





ಮತ್ತೆ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜರ್ಸಿಯೇ ಇರಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಲಕ್ಕಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಕಡು ಬಣ್ಣದ ನೀಲಿ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜರ್ಸಿ ಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

The game is not really the same without you guys cheering us on!

Show your fandom along with @BCCI for the game by sharing your fan moments on https://t.co/jH9ozOU1e9#MPLSports #IndianCricketTeam #ShareYourFanStories #CricketFandom #loveforcricket #cricket pic.twitter.com/VObQ3idfUz