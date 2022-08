Asia Cup 2022: ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

Sports

oi-Naveenkumar N

ಬಹುನೀರೀಕ್ಷಿತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2022 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆರು ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಸೋಮವಾರ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ತೆರಳಲು 15 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಹುತೇಕ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮಣೆ ಹಾಕಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರೋಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು?

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರೇ ಬಹುತೇಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

English summary

Asia Cup 2022 with the multi-team tournament set to start in UAE from August 27. The BCCI is likely to name the 15-man squad on Monday. The list starts with the opening duo of Rohit Sharma and KL Rahul while Virat Kohli and Suryakumar Yadav will follow them in the batting order. Know Who will likely Get Chance for play at big stage.