oi-Naveenkumar N

ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರುಪಾಯಿ ಸುರಿಯಲು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದವರೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎನ್ನುವಂತೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ದುಬೈ ನಿವಾಸಿ ವಿಶಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ 1200 ದಿರ್ಹಮ್‌ (26,111 ರುಪಾಯಿ) ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಾನು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಮಾರಾಟ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ದುಬೈ ನಿವಾಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು, ಅವರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು!

Cricket fans have gone to extremes to get tickets for much-awaited India vs Pakistan match to be played in Dubai on August 28. The first batch of tickets for the clash between the archrivals was sold out within three hours on August 15. The second batch of tickets for the India-Pakistan match of the Asia Cup in Dubai went on sale on Wednesday.