ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 16: ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಎಎಫ್‌ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದೆ. 1964ರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಐದು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದೆ.

ಎಎಫ್‌ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್‌ನ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕ್ವಾಲಿಫಯರ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಡಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿತು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸೋಲಿಸಿತು. ಅರ್ಹತಾ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಕೆಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರದೇ ಹೋದರೂ ಅರ್ಹತಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 4-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಈವರೆಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ 1964, 1984, 2011 ಮತ್ತು 2019 ರ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಆಡಿದೆ. 1964ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಐವತ್ತು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪವರ್ ನೇಷನ್ ಎನಿಸಿತ್ತು. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಇಟಲಿ, ರೊಮೇನಿಯಾ ಮೊದಲಾದ ದೈತ್ಯ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಬಲ್ಲ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದದೇ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ನಾಗಾಲೋಟ ಮಾಡಿವೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದ ಚೀನಾ, ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ತಂಡಗಳು ಈಗ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಹಂತ ಮೇಲಿವೆ. ಈಗ ಎಎಫ್‌ಸಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಪ್‌ಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತ ಇನ್ನಾದರೂ ಮಲಗಿರುವ ದೈತ್ಯ ಎಂಬ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಳಚಿ ಎದ್ದುನಿಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

