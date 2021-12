ಚಿನ್ನದ ಸರ ನುಂಗಿದ ಹಸು: 35 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಗಣಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ

Sirsi

oi-Sunitha B

ಶಿರಸಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 20: ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಸುವೊಂದು ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ನುಂಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ 20 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 35 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಸಿಕ್ಕರೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಮಾಲೀಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಸು ಮೇವಿನೊಂದಿಗೆ 20 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹಸುವಿನ ಮಾಲೀಕರು ಹಬ್ಬದ ಮರುದಿನ ಗೋವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಸು ಹಾಗೂ ಕರುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

English summary

A very strange incident has come to light from Sirsi Taluk of Karnataka. Here a cow swallowed the precious gold chain of its own owner.